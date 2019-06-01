СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-01T16:53:17+03:00

В Ноябрьске в подвале жилого дома обнаружен труп мужчины. Фото из группы "Происшествия Ноябрьск в соцсети ВКонтакте

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Как оказалось тело мужчины в подвале дома по адресу 60 лет СССР 54 В Ноябрьске теперь выясняют Следователи. Выяснилось, что тело пролежало там не менее года

Информация о страшной находке появилась в соцсети ВКонтакте в группе «Происшествия Ноябрьск» сегодня днём.

«В подвале дома по адресу 60 лет СССР 54, обнаружен труп мужчины. По предварительной информации смерть наступила еще год назад» - сообщает автор поста.

Находка вызвала у ноябрян кучу вопросов: как попал труп мужчины в подвал, почему никто не чувствовал запаха разложения, кто его там запер и как вышло, что управляющая компания год не заглядывала в подвал дома.

Жильцы дома отмечают, что действительно не чувствовали запаха, но вот о покойнике в подвале слышали еще в прошлом году. Якобы, даже были поиски, но тело не обнаружили.

- В прошлом году одному из жильцов дома была подкинута записка в почтовый ящик (у вас в подвале труп), но ни кто его не нашёл, - пишет ноябрянка.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они и установят причину смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU