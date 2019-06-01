2019-06-01T15:05:31+03:00
Общество

На дорогах Ямала работают усиленные посты ДПС

Водителям необходимо быть особенно внимательными
Алена Кульмухаметова
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На дорогах Ямала работают усиленные посты ДПСНа дорогах Ямала работают усиленные посты ДПСФото: Татьяна Коркина
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С 1 по 9 июня на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа проходит профилактическое мероприятие трасса. В эти дни на дорогах будут работать усиленные экипажи сотрудников Госавтоинспекции округа. Профилактика проходит совместно с Госавтоинспекцией по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В период мероприятия на загородных автодорогах увеличится количество полицейских, чтобы предупредить нарушения правил дорожного движения, а также напомнить водителям о соблюдении режима труда и отдыха.

Добавим, что на сегодняшний день зарегистрировано 66 ДТП, в которых восемь человек погибли и 91 участник дорожного движения получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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