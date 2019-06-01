На Ямале вручили первые подарки новорождённым

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-01T13:55:14+03:00

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С сегодняшнего дня все новорождённые Ямала будут при выписке из родильного отделения получать подарок с приданым. С 1 июня вступило в силу соответствующее постановление правительства Ямала.

Сегодня выписались 37 малышей. Фото с сайта правительства Ямала

В подарочную коробку входит до 44 предметов. Окончательный список формировали с помощью жителей округа. Как сообщили в правительстве Ямала, сначала в социальных сетях провели опрос, где высказались почти две с половиной тысячи северян. Узнали мнения многодетных мам. В итоге ситцевые пелёнки заменили на муслиновые, включили фирменные средства по уходу за малышом, зимний и демисезонный комбинезоны. Также в специальной коробке-люльке с изображением белого медведя для ребёнка приготовлены матрас, простыня, одеяло, ползунки и боди в нескольких размерах, шапочки, варежки, пинетки, подгузники. Кроме того, ямальские коробки упаковывают в стерильных условиях, рабочие одевают при этом специальные одноразовые костюмы. То есть всё, что внутри – можно использовать без дополнительной обработки.

Основное условие получение подарка – на момент рождения ребёнка хотя бы один родителей должен постоянно проживать в регионе. Подходит как прописка, так и временная регистрация. Если младенец родился в медицинском учреждении Ямала, то подарочный набор будет вручаться при выписке из роддома. Если ребёнок родился вне медицинского учреждения или он появился на свет за пределами Ямала, необходимо будет в течение двух месяцев обратиться в органы социальной защиты. Там же будут выдаваться комплекты северянам, не состоящим в официальном браке, если постоянную регистрацию на территории ЯНАО имеет отец. В этом случае для того, чтобы получить приданое, нужно будет предъявить паспорт отца и свидетельство о рождении малыша. Приданое смогут получить не только семьи, в которых родились дети, но и те, кто взял под опеку или усыновил ребёнка в возрасте до 2 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU