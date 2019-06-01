Парады колясок и игровые программы пройдут сегодня на Ямале

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-01T11:24:12+03:00

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1 июня в России традиционно празднуется Международный день защиты детей. На Ямале в этот день запланирован ряд спортивный. Развлекательных и познавательных мероприятий.

По информации департамента социальной защиты населения ЯНАО во всех муниципалитетах округа запланированы различные праздничные мероприятия, акции, флешмобы и конкурсы. Так, парады колясок и детского транспорта пройдут в Ноябрьске, Губкинском и в Приуральском районе. Соревнования «Забег в ползунках», «Карапуз» - в Губкинском, в Шурышкарском и Приуральском районе. Микс развлечений «Мир в цветах радуги» ждёт юных жителей Лабытнанги. Пройти квест «По секрету всему свету» можно будет в Ноябрьске, побывать на «Территории «Детский мир», площадках «Детский тарантас», «Сказка в дом стучится (для детей-инвалидов)» - в Новом Уренгое.

Запланированы и благотворительные мероприятия. В Ямальском и Пуровском районе поздравят детей, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. В Новом Уренгое готовят акцию «Чужих детей не бывает»: подарки и необходимые вещи вручат детям-отказникам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Акция «Игрушка к празднику» пройдёт в Надымском районе. В Пуровском районе поздравят детей-инвалидов и вручат им подарки – организаторы придут к ребятам домой.

ИСТОЧНИК KP.RU