СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-01T07:14:04+03:00

Погода на Ямале 1 июня: облачно и ветрено. Фото с pur_adm_89

Местами по округу возможны снег и дождь

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В субботу 1 июня в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют пасмурную и ветреную погоду. Температура воздуха днём составит не выше +10 градусов. Местами возможен дождь, в Тазовском районе – мокрый снег.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и на территории Пуровского района облачно, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +4, +7 градусов. Ветер 5-9 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Температура воздуха днём составит +4, +10 градусов. Ветер юго-восточный 4-8 метров в секунду при порывах до 11 метров в секунду

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, возможен дождь и мокрый снег. Температура воздуха днём составит +3, +6 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно. Температура воздуха днём составит +4 +9 градусов. Ветер 3-9 метров в секунду.

В Мужах облачно с прояснениями. Температура воздуха днём составит +5, +10 градусов. Ветер 3-8 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность. Температура воздуха днём составит +1, +3 градуса. Ветер 3-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU