В Муравленко семье погибшего в ДТП многодетного отца заплатят полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-31T15:35:13+03:00

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В Муравленко после прокурорского вмешательства семье мужчины, погибшего в ДТП, выплатят полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Авария произошла в феврале 2018 года. Водитель за рулем КАМАЗа, нарушая ПДД, выехал на встречку, где столкнулся с машиной. В результате пассажир, находившийся автомобиле нарушителя, скончался.

В июне 2018 года водитель грузовика был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы.

На момент происшествия мужчина работал водителем у предпринимателя, являвшимся владельцем транспортного средства. В связи с этим обязанность по возмещению причиненного вреда, по закону, возлагается на владельца транспортного средства, независимо от того, кем был причинен вред.

У погибшего на иждивении находились трое несовершеннолетних детей и супруга. Прокуратура приняла во внимание эти обстоятельства и в суд предъявила исковое заявление о взыскании с ИП компенсации морального вреда в размере 1 500 000 рублей.

Бизнесмен пытался оспорить решение суда, указав в апелляционной жалобе на необходимость взыскания компенсации морального вреда с водителя, допустившего нарушения ПДД. Однако решение суда осталось без изменений, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU