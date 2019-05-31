Жители ямальской столицы вышли на уборку города

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-31T15:29:12+03:00

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В Салехарде, несмотря на пасмурную погоду, сегодня, 31 мая, проходит общегородской субботник и Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна -2019». На уборку города вышли общественники, сотрудники муниципальных предприятий и организаций, жители города.

Фронт работ на весеннем субботнике традиционный - уборка старой травы, сбор мусора, ликвидация несанкционированных свалок.

В день проведения общегородского субботника администрация ямальской столицы организовала вывоз мусора техникой, которую предоставили организации и предприниматели города, сообщили в мэрии.

- Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие сегодня в субботнике. Спасибо всем предприятиям кто оказал помощь, предоставил технику. Зима была длинная, лето вот вот на подходе. Сегодня это хороший старт летним мероприятиям - это и комфортная городская среда и озеленение и благоустройство. Уже сегодня вечером мы увидим как наш город станет ещё чище, ещё краше и привлекательнее. Ещё раз спасибо всем кто болеет за наш город и вышел сегодня на уборку, а не остался лежать на диване. Вместе мы сделаем наш город ещё лучше, - сказал Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU