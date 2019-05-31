2019-05-31T14:14:29+03:00
Общество

Салехардскую «расселенку» тушили четырнадцать пожарных

Причину пожара и ущерб еще предстоит установить
Анна Полякова
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Салехардскую «расселенку» тушили четырнадцать пожарных Фото: 89.mchs.gov.ruСалехардскую «расселенку» тушили четырнадцать пожарных Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Салехарде ночью полыхал расселённый нежилой дом. Сообщение о возгорании на улице Восход поступило в 02:24 31 мая, рассказали «Комсомольской правде – Ямал» в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Почти час потребовался огнеборцам на ликвидацию ЧП. В тушении пожара было задействовано четырнадцать человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники МЧС.

Огнем повреждена стена подъезда на площади двенадцать квадратных метров, межэтажное перекрытие на площади три квадратных метра. Причину пожара и ущерб еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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