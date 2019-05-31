Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-31T13:56:08+03:00

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30 мая департамент информатизации организовал проверку доступности электронной записи, инфокиосков и помещений для людей с ограниченными возможностями с помощью костюма GERT. Партнером мероприятия выступил Сбербанк.

Блага цифровизации и современного информационного пространства сегодня распространены повсеместно. Главная задача — обеспечить к ним доступ всем категориям населения. В первую очередь это касается людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Многофункциональные центры и поликлиники — это одни из самых популярных мест, куда приходит большое количество пожилых и людей с теми или иными нарушениями здоровья. Чтобы проверить, как адаптированы электронные системы и инфокиоски, удобна ли электронная очередь, региональным департаментом информатизации по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора была проведена проверка социально значимых учреждений. В качестве объектов были выбраны одно из отделений многофункциональных центров и городская поликлиника №17. Проверка производилась при помощи специального костюма GERT – технологичного симулятора различных форм инвалидности (слух, зрение, заболевания опорно-двигательного аппарата).

Такой костюм позволяет почувствовать все, что испытывают люди с ограниченными возможностями. По словам Владислава Щелкова, сотрудника МФЦ, который примерил на себя костюм, ощущения восприятия разительно меняются: чувствуется тяжесть, слабость, зрение и слух ограничены. Испытуемому нужно было пройти весь пусть, начиная от входа в здание и заканчивая получением услуги у консультанта МФЦ. Все точки были пройдены успешно: администратору удалось без труда зайти внутрь здания, пройти к стойке администратора и получить талон. В поликлинике №17 эксперимент также прошел успешно. Испытуемому в костюме GERT удалось без труда записаться к терапевту через инфокиоск и получить талон, самостоятельно добраться до кабинета на 2 этаже.

На том и на другом объекте была особенно отмечена помощь администраторов учреждений. Несмотря на то, что в ходе эксперимента у тех, кто надевал костюм, не было особых затруднений в передвижении и получении услуг, помощь сотрудников учреждений была неоценимой.

Костюм для эксперимента был предоставлен Сбербанком. «Мы уделяем особое внимание адаптации банковских продуктов и услуг для людей с инвалидностью. Для этого у нас создано отдельное подразделение – «Особенный банк». Мы стремимся не только сделать инфраструктуру отделений банков доступной для всех, но и создать экосистему продуктов и сервисов, учитывающую потребности и особенности здоровья клиентов. Сейчас совместно с Правительством Тюменской области мы реализуем проект по тестированию услуг и сервисов социально значимых учреждений Тюмени. Уверен, что общими усилиями мы сделаем наш регион более комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья», - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, что ранее в апреле уже были проверены некоторые городские учреждения культуры, поликлиники и отделение МФЦ на улице Первомайской. «В ходе проверки были выявлены некоторые недочеты, например, отсутствие опознавательных знаков на кнопках вызова помощи, отсутствие специальных световых полос на ступенях, недостаточная яркость инфокиосков для удобной записи людей с ограниченными возможностями. Сейчас эти проблемы устраняются» - комментирует представитель департамента информатизации Тюменской области Татьяна Беляева.

Для справки:

Костюмы Gert были изобретены в Великобритании немецким дизайнером Вольфангом Моллом для моделирования возрастных изменений человеческого организма. Изначально они использовались для подготовки медицинского персонала в университетах, но оказались полезными в сфере торговли и услуг

ИСТОЧНИК KP.RU