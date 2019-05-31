На Ямале обсудили компенсацию транспортных расходов предприятий-экспортёров

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-31T13:45:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» обсудили на совещании при полпреде Президента РФ в УрФО 31 мая. Ямал должен нарастить оборот экспорта до 6,1 долларов США в 2024 году.

По нормам Евросоюза округе сертифицированы три предприятия: МП «Ямальские олени», МУП «Паюта» и ООО «Возрождение».

Мясо оленя с 2008 года Ямал поставляет в Швецию, Германию и Финляндию. За 11 лет отправлено свыше 4 тысяч тонн экологически чистого продукта. С прошлого года в округе приступили к экспорту оленьих шкур. В Финляндию ушло 5,5 тысяч шкур. В этом году уже все три ямальских сертифицированных предприятия планируют экспортировать 13 тысяч шкур.

Предприятие «Салехардский комбинат» процедуру сертификации, чтобы в 2021 году выйти на рынок Китайской Народной Республики. Ставки будут делаться на консервированную продукцию, которая, по данным социологических исследований, наиболее востребована в северных районах Китая.

Один из проблемных вопросов при развитии экспорта – высокая стоимость транспортировки товаров. Сегодня российские организации могут получать компенсацию из федеральной казны на вывоз продукции по железной дороге. Ямал пока не включён в перечень получателей этой субсидии. В министерство сельского хозяйства РФ будет направлено предложение внести изменения в действующие правила компенсации затрат и включить ж/д станции ЯНАО в федеральный перечень, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU