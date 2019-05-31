2019-05-31T13:45:37+03:00
Экономика

На Ямале обсудили компенсацию транспортных расходов предприятий-экспортёров

Регион должен нарастить оборот экспорта
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале обсудили компенсацию транспортных расходов предприятий-экспортёров Фото: yanao.ruНа Ямале обсудили компенсацию транспортных расходов предприятий-экспортёров Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» обсудили на совещании при полпреде Президента РФ в УрФО 31 мая. Ямал должен нарастить оборот экспорта до 6,1 долларов США в 2024 году.

По нормам Евросоюза округе сертифицированы три предприятия: МП «Ямальские олени», МУП «Паюта» и ООО «Возрождение».

Мясо оленя с 2008 года Ямал поставляет в Швецию, Германию и Финляндию. За 11 лет отправлено свыше 4 тысяч тонн экологически чистого продукта. С прошлого года в округе приступили к экспорту оленьих шкур. В Финляндию ушло 5,5 тысяч шкур. В этом году уже все три ямальских сертифицированных предприятия планируют экспортировать 13 тысяч шкур.

Предприятие «Салехардский комбинат» процедуру сертификации, чтобы в 2021 году выйти на рынок Китайской Народной Республики. Ставки будут делаться на консервированную продукцию, которая, по данным социологических исследований, наиболее востребована в северных районах Китая.

Один из проблемных вопросов при развитии экспорта – высокая стоимость транспортировки товаров. Сегодня российские организации могут получать компенсацию из федеральной казны на вывоз продукции по железной дороге. Ямал пока не включён в перечень получателей этой субсидии. В министерство сельского хозяйства РФ будет направлено предложение внести изменения в действующие правила компенсации затрат и включить ж/д станции ЯНАО в федеральный перечень, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Муравленко семье погибшего в ДТП многодетного отца заплатят полтора миллиона рублей
Жители ямальской столицы вышли на уборку города
Салехардскую «расселенку» тушили четырнадцать пожарных
Цифровая среда — для всех: в Тюмени проверили доступность электронной записи для людей с ограниченными возможностями
Ямальские учёные нашли соколиные гнёзда на самой северной железной дороге
Более 330 тазовских подростков будут трудоустроены этим летом
Теплоходный рейс «Мужи-Салехард» перенесли на 10 дней
Надымчанка отдала интернет-мошеннику 43 тысячи рублей
В Надыме на два дня ухудшится качество воды
Салехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому
В Салехарде выясняют причину короткого замыкание в аэропорту
Замгубернатора Ямала оценил темпы строительства моста через Пур
В Новом Уренгое начинают масштабный ремонт автодорог
Школа-интернат села Кутопьюган получит грант в 200 тысяч рублей
В Уренгое прошел ледоход
Невозмутимый ямалец, качающийся на фоне пожара, засветился в «Ночном Урганте»
В Новом Уренгое сутенерша предлагала клиентам сертификаты на проституток
Юные пуровчане отправились на море
Погода на Ямале 31 мая: пасмурно, пройдет дождь, местами снег
На Ямален замечено увеличение экологических преступлений