2019-05-31T13:28:01+03:00
Общество

Ямальские учёные нашли соколиные гнёзда на самой северной железной дороге

Зимой 2018-2019 гг. популяция птиц начала своё снижение
Анна Полякова
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Ямальские учёные нашли соколиные гнёзда на самой северной железной дороге Фото: Александр СоколовЯмальские учёные нашли соколиные гнёзда на самой северной железной дороге Фото: Александр Соколов
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Ямальские ученые обнаружили три жилых гнезда, обследовав железнодорожную линию «Обская-Бованенково». Исследователи проводили мониторинг уникальной популяции кречетов. Всего на разных мостах встречена 21 взрослая птица. На всех жилых гнёздах установили фотокамеры.

Ещё на трёх мостах зарегистрированы неудачные попытки гнездования – в каждом из гнёзд обнаружили по одному не насиженному яйцу кречетов. Очевидно, это произошло в связи с закономерным снижением численности основного корма – белой куропатки. Последние несколько лет её популяция находилась на пике своей численности на всем полуострове Ямал, а зимой 2018-2019 гг. начала своё снижение.

Кречет – самый крупный в мире вид соколов. Он включён в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Ямала. В последней этот вид включён в первую категорию как находящийся под угрозой исчезновения. Уникальность кречетов в том, что это одна из немногих птиц, которые не улетают из Арктики на зиму.

- Науке известно всего несколько случаев, когда кречеты гнездовались на объектах техногенного происхождения. Однако это всегда были либо брошенные объекты, либо те, которые не посещались людьми, - рассказал руководитель экспедиции Александр Соколов.

Впервые кладку кречета на действующем железнодорожном мосту обнаружили в мае 2014 года С 2016 года экспедиции по мониторингу уникальной популяции кречетов стали регулярными.

Таким образом, результаты нескольких лет наблюдений подтверждают стабильное состояние уникальной популяции кречетов, которые гнездятся на мостах железной дороги «Обская – Карская». Учёные утвердились во мнении, что грамотная деятельность предприятий по обслуживанию мостовых переходов не является значимым беспокойством для кречетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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