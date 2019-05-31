2019-05-31T12:43:16+03:00
Общество

Более 330 тазовских подростков будут трудоустроены этим летом

Школьники освоят профессии курьера, помощника библиотекаря, секретаря, рабочего по благоустройству
Анна Полякова
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Традиционно с наступлением летних каникул сотни тазовских ребят в возрасте от 14 до 18 лет трудятся на предприятиях района. Почти 300 ребят будут трудоустроены за счет местного бюджета и 35 – за счет окружных средств.

С июня по август школьники будут трудиться в учреждениях общего, дошкольного и дополнительного образования, культуры, СМИ, в администрациях поселений и сельхозпредприятиях района.

Подростки будут задействованы на факториях, где помогут в уборке мусора и работах по благоустройству. Ребята выступят в роли помощников воспитателей и культорганизаторов, вожатых в детских пришкольных лагерях и площадках кратковременного пребывания. Также подростки освоят профессии курьера, помощника библиотекаря, секретаря, рабочего по благоустройству.

18 человек из районного центра войдут в число трудовых отрядов Главы района на базе «Молодежного центра». Они станут одними из организаторов культурных мероприятий и экологических акций в Тазовском, сообщили в администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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