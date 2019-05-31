2019-05-31T12:33:13+03:00
Общество

Теплоходный рейс «Мужи-Салехард» перенесли на 10 дней

Пассажирам предложили воспользоваться другим теплоходом
Анна Полякова
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Теплоходный рейс «Мужи-Салехард» перенесли на 10 дней Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОТеплоходный рейс «Мужи-Салехард» перенесли на 10 дней Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Выполнение рейса «Мужи-Салехард» на пассажирском маршруте «Салехард-Шурышкары-Мужи и обратно» 1 июня 2019 года не состоится. Его отменили по техническим причинам, сообщили накануне отправления, 31 мая в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО «Комсомольской правде – Ямал». Выполнение рейса будет перенесено на 10 июня 2019 года.

В ведомстве пояснили, что пассажиры, желающие выехать в этот день из п.Мужи и п.Шурышкары в г.Салехард, могут воспользоваться теплоходом «Метеор», следующим по маршруту «Березово-Салехард-Мужи и обратно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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