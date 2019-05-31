2019-05-31T12:26:16+03:00
Происшествия

Надымчанка отдала интернет-мошеннику 43 тысячи рублей

Женщина верила, что помогает знакомому
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Надымского района проявила неосмотрительность, общаясь в интернете со знакомым, как она считала, и потеряла 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничества.

Выяснилось, 36-летняя северянка 30 апреля 2019 года поделилась деньгами с аферистом. Женщине в одной из социальных сетей Интернета от друзей пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Заявительница, будучи уверенной, что ведет переписку со своим знакомым, с помощью платежной системы через телефон перевела крупную сумму.

После этого она перезвонила своему знакомому, который пояснила, что его страницу взломали, и денег он не просил. Только тогда женщина поняла, что подверглась мошенническим действиям и обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан не спешить оказывать финансовую помощь знакомым, обратившимся через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальские учёные нашли соколиные гнёзда на самой северной железной дороге
Более 330 тазовских подростков будут трудоустроены этим летом
Теплоходный рейс «Мужи-Салехард» перенесли на 10 дней
В Надыме на два дня ухудшится качество воды
Салехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому
В Салехарде выясняют причину короткого замыкание в аэропорту
Замгубернатора Ямала оценил темпы строительства моста через Пур
В Новом Уренгое начинают масштабный ремонт автодорог
Школа-интернат села Кутопьюган получит грант в 200 тысяч рублей
В Уренгое прошел ледоход
Невозмутимый ямалец, качающийся на фоне пожара, засветился в «Ночном Урганте»
В Новом Уренгое сутенерша предлагала клиентам сертификаты на проституток
Юные пуровчане отправились на море
Погода на Ямале 31 мая: пасмурно, пройдет дождь, местами снег
На Ямален замечено увеличение экологических преступлений