Надымчанка отдала интернет-мошеннику 43 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-31T12:26:16+03:00

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Жительница Надымского района проявила неосмотрительность, общаясь в интернете со знакомым, как она считала, и потеряла 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничества.

Выяснилось, 36-летняя северянка 30 апреля 2019 года поделилась деньгами с аферистом. Женщине в одной из социальных сетей Интернета от друзей пришло сообщение с просьбой одолжить денег. Заявительница, будучи уверенной, что ведет переписку со своим знакомым, с помощью платежной системы через телефон перевела крупную сумму.

После этого она перезвонила своему знакомому, который пояснила, что его страницу взломали, и денег он не просил. Только тогда женщина поняла, что подверглась мошенническим действиям и обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан не спешить оказывать финансовую помощь знакомым, обратившимся через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU