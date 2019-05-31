2019-05-31T12:02:48+03:00
Общество

В Надыме на два дня ухудшится качество воды

Плановая промывка сетей города пройдет во всех микрорайонах
Анна Полякова
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В Надыме на два дня ухудшится качество водыВ Надыме на два дня ухудшится качество водыФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме началась плановая промывка сетей города – межквартальных, магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Как сообщили в администрации районного центра, это влечет за собой ухудшение качества холодной воды, которое может длиться до двух дней.

Как пояснили специалисты филиала АО «Ямалкоммунэнерго», промывать сети будут до 23 августа, и эти работы пройдут во всех микрорайонах Надыма.

График промывки размещен на официальном сайте администрации Надымского района, в разделе «Деятельность», в подразделе «ЖКХ». Кроме того, управляющие компании предупреждают жителей об отключении воды в объявлениях, которые вывешиваются на дверях подъездов домов.

Что касается ежегодного планового отключения горячего водоснабжения, которое проходит летом в рамках подготовки к очередному осенне-зимнему периоду, оно начнется через несколько дней после окончания отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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