СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-31T11:24:10+03:00

Салехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому Фото: Ольга Крыльцова

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Жителя Салехарда приговорили за попытку дать взятки сотруднику полиции. Его нетрезвым за рулем остановил ночью 23 февраля инспектор ДПС.

Было проведено освидетельствование, которое установило состояние алкогольного опьянения 41-летнего правонарушителя в объеме 0,44 мг/л спирта в объеме выдыхаемого воздуха, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Автомобилист хотел избежать привлечения к административной ответственности и предложил полицейскому в качестве взятки имеющиеся при себе 50 тысяч рублей.

Однако инспектор ДПС отказался от взятки, и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции. Приговором суда пьяному водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU