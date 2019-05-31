2019-05-31T11:24:10+03:00
Происшествия

Салехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому

Пьяный водитель пытался откупиться 50 тысячами рублей
Анна Полякова
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Салехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскомуСалехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскомуФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Салехарда приговорили за попытку дать взятки сотруднику полиции. Его нетрезвым за рулем остановил ночью 23 февраля инспектор ДПС.

Было проведено освидетельствование, которое установило состояние алкогольного опьянения 41-летнего правонарушителя в объеме 0,44 мг/л спирта в объеме выдыхаемого воздуха, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Автомобилист хотел избежать привлечения к административной ответственности и предложил полицейскому в качестве взятки имеющиеся при себе 50 тысяч рублей.

Однако инспектор ДПС отказался от взятки, и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции. Приговором суда пьяному водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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