Салехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому
Жителя Салехарда приговорили за попытку дать взятки сотруднику полиции. Его нетрезвым за рулем остановил ночью 23 февраля инспектор ДПС.
Было проведено освидетельствование, которое установило состояние алкогольного опьянения 41-летнего правонарушителя в объеме 0,44 мг/л спирта в объеме выдыхаемого воздуха, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Автомобилист хотел избежать привлечения к административной ответственности и предложил полицейскому в качестве взятки имеющиеся при себе 50 тысяч рублей.
Однако инспектор ДПС отказался от взятки, и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции. Приговором суда пьяному водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU