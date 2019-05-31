2019-05-31T11:10:15+03:00
Общество

В Салехарде выясняют причину короткого замыкание в аэропорту

Всех пассажиров аэровокзала пришлось эвакуировать на улицу
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде выясняют причину короткого замыкание в аэропорту Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОВ Салехарде выясняют причину короткого замыкание в аэропорту Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

Из здания аэропорта Салехарда 30 мая эвакуировали пассажиров и персонал. Экстренные действия пришлось применять из-за замыкания электропроводки.

- Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта города произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания, - пояснили в пресс-службе окружного департамента транспорта.

Было произведено звуковое оповещение. Для безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу. Специалисты оперативно определили место, где произошло замыкание, сейчас выясняют причины произошедшего.

Данная ситуация никак не повлияла на работу аэропорта, все системы работают исправно. Воздушная гавань ямальской столицы работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальские учёные нашли соколиные гнёзда на самой северной железной дороге
Более 330 тазовских подростков будут трудоустроены этим летом
Теплоходный рейс «Мужи-Салехард» перенесли на 10 дней
Надымчанка отдала интернет-мошеннику 43 тысячи рублей
В Надыме на два дня ухудшится качество воды
Салехардца оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому
Замгубернатора Ямала оценил темпы строительства моста через Пур
В Новом Уренгое начинают масштабный ремонт автодорог
Школа-интернат села Кутопьюган получит грант в 200 тысяч рублей
В Уренгое прошел ледоход
Невозмутимый ямалец, качающийся на фоне пожара, засветился в «Ночном Урганте»
В Новом Уренгое сутенерша предлагала клиентам сертификаты на проституток
Юные пуровчане отправились на море
Погода на Ямале 31 мая: пасмурно, пройдет дождь, местами снег
На Ямален замечено увеличение экологических преступлений