СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-31T11:10:15+03:00

В Салехарде выясняют причину короткого замыкание в аэропорту Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Всех пассажиров аэровокзала пришлось эвакуировать на улицу

Изменить размер текста: A A

Из здания аэропорта Салехарда 30 мая эвакуировали пассажиров и персонал. Экстренные действия пришлось применять из-за замыкания электропроводки.

- Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта города произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания, - пояснили в пресс-службе окружного департамента транспорта.

Было произведено звуковое оповещение. Для безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу. Специалисты оперативно определили место, где произошло замыкание, сейчас выясняют причины произошедшего.

Данная ситуация никак не повлияла на работу аэропорта, все системы работают исправно. Воздушная гавань ямальской столицы работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU