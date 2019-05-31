Замгубернатора Ямала оценил темпы строительства моста через Пур

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-31T10:57:18+03:00

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Заместитель главы ЯНАО Алексей Ситников побывал на строительстве моста через реку Пур. Накануне его рабочей поездки были завершены работы по погружению последних свай, всего по проекту их запланировано 194 штуки. Выполнено бетонирование свай на 9 опорах, что составляет 85% от общего объёма. Сейчас строители приступили к устройству верхней части свайного фундамента, сообщили в региональном правительстве.

- Мост через Пур – это долгожданный проект для всех жителей восточной части округа и серьёзный локомотив нашей энергетической отрасли, потому что на востоке находятся важнейшие месторождения Ямала, - сказал Алексей Ситников.

По его словам, масштабы стройки впечатляют. Замгалвы отметил хорошие темпы работ.

- Это говорит о высоком профессионализме строителей и вселяет уверенность, что строительство завершится в установленные сроки, - заметил Ситников.

ИСТОЧНИК KP.RU