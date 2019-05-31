В Новом Уренгое начинают масштабный ремонт автодорог

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-31T10:49:06+03:00

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В Новом Уренгое первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников ознакомился с состоянием улично-дорожной сети. 30 мая он провёл совещание, на котором обсудили основные задачи дорожной деятельности на 2019 год и планы на 2020 год.

- В Новом Уренгое в этом году мы начинаем объекты, которые существенно и в лучшую сторону повлияют на жизнь горожан. Речь идёт о строительстве двух транспортных развязок, которые позволят существенно разгрузить транспортные магистрали, а также реконструкции трассы Коротчаево – Новый Уренгой, - отметил Алексей Ситников.

Кроме того, напомнил он, губернатор выделяет дополнительные средства на подготовку проектно-изыскательской документации, чтобы в следующем году все необходимые объекты вошли в план на реконструкцию, капитальный или текущий ремонт. Все ремонтные работы должны быть завершены до 1 октября.

Новоуренгойские дорожники будут работать на улицах Университетской, Промысловой, Центральной магистрали, на Западной объездной. Преобразования ждут и микрорайоны Строителей, Советский, Юбилейный, в районе детской поликлиники в южной части города.

- Короткое лето и погодные условия – вот два фактора, от которых во многом зависит исполнение планов. Муниципалитет готов к сезону ремонтных работ, – подчеркнул глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.

Масштабная реконструкция 67 км трассы начнётся и на автодороге, ведущей от центра города в отдалённый микрорайон Коротчаево. Период проведения работ рассчитан на три года. Кроме того, в Коротчаево этим летом начнётся капремонт ул. Ямсовейская, реконструкция ул. Шоссейная, проспекта Мира.

За два года капитально отремонтируют автодорогу – подъезд к речному порту, сделают освещение по основной магистрали, ведущей к центру города, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU