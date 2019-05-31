2019-05-31T10:07:05+03:00
Общество

Школа-интернат села Кутопьюган получит грант в 200 тысяч рублей

День пойдут на реализацию проекта в области фольклора коренных северян
Анна Полякова
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Школа-интернат села Кутопьюган получит грант в 200 тысяч рублей Фото: yanao.ruШкола-интернат села Кутопьюган получит грант в 200 тысяч рублей Фото: yanao.ru
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Двести тысяч рублей, полученных в качестве гранта губернатора, будет направлено на реализацию проекта Школы-интерната села Кутопьюган.

Программа «Движение: из глубины веков в этносовременность» направлена на сохранение культурных традиций посредством изучения и постановки старинных обрядов коренных народов Ямала, отметили в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

Его активными участниками станут учащиеся школы-интерната, ансамбль «Северные нотки», местные знатоки народных традиций и обычаев коренных народов Севера. Будут разработаны две национально-культурные программы: на обряд «Нердена халя яля» (праздник первой рыбы) и обряд «Та ер яля» (праздник середины лета), сшиты национальные костюмы и изготовлена атрибутика для постановок и обрядовых действ. Гостей, присутствующих при проведении обряда, порадуют сувенирами – по традициям коренных народов Севера гости никогда не уезжают без подарка.

Решением о присуждении гранта принято экспертным советом в области фольклора коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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