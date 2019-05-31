В Уренгое прошел ледоход

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-31T09:50:38+03:00

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Реки Пуровского района очищаются ото льда. На реке Пур в районе Уренгоя сегодня, 31 мая, вода уже чистая. Уровень за сутки опустился на 19 см до отметки 835 см, не дойдя до критической отметки в 975 см.

- Река очищается быстро. Как только ледоход полностью пройдет, специалисты приступят к монтажу наплавного моста. Работы по сборке займут ориентировочно трое суток, - сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия «Ямбургтранссервис» Николай Солгалов.

Пока перевозкой людей и грузов занимаются суда на воздушных подушках. Жителей с уренгойской пропиской переправляют через реку бесплатно, достаточно получить талон на проезд прямо на берегу.

Готовятся к ледоходу и в самом северном селе района – Самбурге, по прогнозу он должен начаться 2 июня. Сегодня на Пуре здесь фиксируют сорокапроцентные закраины. Уровень воды поднялся за сутки на 33 см до отметки 489 см (критический уровень для Самбурга - 898 см), сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU