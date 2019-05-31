2019-05-31T08:40:58+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое сутенерша предлагала клиентам сертификаты на проституток

Бизнесменша организовала дисконтную систему в притоне, работавшем под видом массажного салона
Анна Полякова
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В Новом Уренгое сутенерша предлагала клиентам сертификаты на проституток Фото: prokyanao.ruВ Новом Уренгое сутенерша предлагала клиентам сертификаты на проституток Фото: prokyanao.ru
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В Новом Уренгое судят сутенершу, организовавшую интим-бизнес с предварительной записью, дисконтной системой и подарочными сертификатами. Среди клиентов распространяла визитные карточки, обеспечивала работу двух сайтов и групп в социальных сетях. В заведении вели журнал посещения, который попал в распоряжение правоохранительных органов.

Известно, что предприимчивая северянка содержала притон под видом массажного салона еще с 2015 года. Она подыскала молодых женщин с низкой социальной ответственностью и специальное помещение в котором разместила их для проживания и оказания интимных услуг. В помещении были оборудованы спальные комнаты и джакузи.

Для привлечения в салон клиентов дама предъявляла высокие требования к внешнему виду и здоровью девушек. Под ее руководством услуги клиентам оказывали 10 проституток, каждой из которых полагалось 40 процентов оплаченной суммы, остальную часть организатор оставляла себе.

Салон прикрыли в феврале 2019 года. Женщине грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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