Юные пуровчане отправились на море
В Пуровском районе дали старт летней оздоровительной кампании. Двести детей 30 мая выехали на отдых и оздоровление в лагеря Черноморского побережья.
В лучших здравницах страны и за рубежом этим летом отдохнут более полутора тысяч юных пуровчан. Традиционными местами отдыха остаются Крым, Краснодарский край, юг Тюменской области и Болгария.
Все детские лагеря проходят тщательную проверку. В обязательном порядке специалисты обращают внимание на условия проживания, качество питания и квалификацию работников.
- Путевки в оздоровительные лагеря для школьников - это экономия семейного бюджета, родители оплачивают только проезд, - подчеркнули в районном управлении молодежной политики и туризма. отметили в управлении.
Летняя оздоровительная компания детей продлится до августа. Впереди еще четыре смены, сообщили в администрации Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU