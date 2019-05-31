2019-05-31T08:23:31+03:00
Общество

Юные пуровчане отправились на море

Летняя оздоровительная компания детей продлится до августа
Анна Полякова
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Юные пуровчане отправились на море Фото: puradm.ruЮные пуровчане отправились на море Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе дали старт летней оздоровительной кампании. Двести детей 30 мая выехали на отдых и оздоровление в лагеря Черноморского побережья.

В лучших здравницах страны и за рубежом этим летом отдохнут более полутора тысяч юных пуровчан. Традиционными местами отдыха остаются Крым, Краснодарский край, юг Тюменской области и Болгария.

Все детские лагеря проходят тщательную проверку. В обязательном порядке специалисты обращают внимание на условия проживания, качество питания и квалификацию работников.

- Путевки в оздоровительные лагеря для школьников - это экономия семейного бюджета, родители оплачивают только проезд, - подчеркнули в районном управлении молодежной политики и туризма. отметили в управлении.

Летняя оздоровительная компания детей продлится до августа. Впереди еще четыре смены, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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