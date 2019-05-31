Погода на Ямале 31 мая: пасмурно, пройдет дождь, местами снег
В пятницу, 31 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, ближе к ночи пойдет дождь. Ветер западный 4 м/с.
В Ноябрьске +5 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер северо-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 8 м/с.
В Надыме +2 градуса, пасмурно, утром пройдет снег, ветер северо-западный 4 м/с.
В Губкинском +4 градуса, пасмурно, днем без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, днем - кратковременный дождь, ветер северо-западный 5 м/с.
В Муравленко +6 градусов, пасмурно, днем осадки не ожидаются, северо-западный ветер 6 м/с.
В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, дождь начнется поздно вечером, ветер северо-западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU