2019-05-31T06:08:24+03:00
Общество

Погода на Ямале 31 мая: пасмурно, пройдет дождь, местами снег

Температура воздуха +2 ... + 7 градусов
Анна Полякова
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В пятницу, 31 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, ближе к ночи пойдет дождь. Ветер западный 4 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 8 м/с.

В Надыме +2 градуса, пасмурно, утром пройдет снег, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно, днем без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, днем - кратковременный дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Муравленко +6 градусов, пасмурно, днем осадки не ожидаются, северо-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, дождь начнется поздно вечером, ветер северо-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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