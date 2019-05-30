На Ямален замечено увеличение экологических преступлений

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-30T16:12:46+03:00

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В 2019 году на Ямале было выявлено 49 преступлений экологической направленности. Вопросы их профилактики, безопасности жителей на транспорте и развития комплексной интегрированной системы безопасности обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провёл замгубернатора региона Аркадий Бессонов.

По сравнению с минувшим годом замечено увеличение экологических преступлений на 44%. Наиболее распространённые оказались незаконная добыча водных биоресурсов. Таких преступлений зарегистрировано 29. Кроме того, зафиксировано 8 фактов незаконной охоты и добычи особо ценных водных биологических ресурсов, а также по 4 случая незаконной добычи осетра и незаконной охоты на лося и соболя.

При этом отмечено снижение на 27% количества преступлений, совершённых гражданами в состоянии опьянения. В ходе профилактической работы составлено более тысячи протоколов об административных правонарушениях. Из них более 200 в отношении несовершеннолетних, в том числе 69 за употребление алкогольной продукции и появление в общественных местах в состоянии опьянения, 119 в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

На Ямале действует комплексная интегрированная система безопасности. Сформирована единая база данных разыскиваемых граждан и транспортных средств. В 2019 году посредством системы проверено около 157 тысяч граждан и более 5 тысяч транспортных средств, обнаружено 40 человек, находящихся в розыске.

Подводя итог совещания, Аркадий Бессонов рекомендовал принять комплекс дополнительных мер по повышению информированности жителей о требованиях законодательства в сфере охраны водных биоресурсов, противодействия их незаконной добыче (вылову), незаконному сбыту и транспортировке, в том числе через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU