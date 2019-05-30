Медицинские учреждения Ямала внедряют бережливое производство

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-30T15:03:39+03:00

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На Ямале проверяют готовность медучреждений региона к внедрению бережливого производства. Аудит проводят специалисты проектного офиса Ямальского центра медицинской профилактики.

Они побывали во взрослой и детской поликлинике Тарко-Сале, а также в филиале центральной районной больницы в посёлке Пурпе. Сегодня, 30 мая, специалисты проводят методическое мероприятие в Губкинской городской больнице. Планируется – посещение Муравленковской и Ноябрьской больниц.

- Региональный проектный офис был открыт на базе Центра медпрофилактики. Основной его целью является внедрение новых технологий в кратчайшие сроки, о чём говорил Президент РФ в послании федеральному собранию, - пояснили в правительстве ЯНАО.

Новая модель уже проходит апробацию в поликлиниках Надыма и Нового Уренгоя. Например, в детской поликлинике новоуренгойской ЦГБ работает колл-центр, обозначена маршрутизация пациентов. В целях разделения потоков, дети организованных коллективов проходят профилактические осмотры и диспансеризацию в «Центре здоровья детей».

ИСТОЧНИК KP.RU