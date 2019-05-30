20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков
Двадцать многодетных семей Салехарда стали обладателями земельных участков. Бесплатные наделы для индивидуального жилищного строительства были распределены на заседании комиссии по предоставлению участков.
Земли находятся в юго-восточной части ямальской столицы в микрорайоне «Радужный». Они обеспечены подъездом, в частности грунтовыми дорогами. Кроме того, в этом году мы планируем отсыпать эти дороги щебнем. Возле каждого участка находится опора с возможностью подсоединения к электроснабжению
Как отметил начальник департамента строительства архитектуры и земельных отношений Сергей Егоров, в этом году запланировано к распределению многодетным семьям 80 земельных участков.
Всем семьям на карте показали месторасположение их участка, выдали бланк согласия на получение земельного участка. Для принятия решения у семей есть один месяц. За это время они могут лично съездить осмотреть участок, кадастровые инженеры помогут с определением границ участка. Если согласие не будет подписано, семья снимается с учета, пояснили в администрации Салехарда.
Для того, чтобы получить участок многодетная семья должна прожить на территории округа не менее 5 лет и состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям началось в Салехарде с 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU