2019-05-30T14:44:47+03:00
Общество

20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков

Земли находятся в микрорайоне «Радужный»
Анна Полякова
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20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков Фото: salekhard.org20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков Фото: salekhard.org
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Двадцать многодетных семей Салехарда стали обладателями земельных участков. Бесплатные наделы для индивидуального жилищного строительства были распределены на заседании комиссии по предоставлению участков.

Земли находятся в юго-восточной части ямальской столицы в микрорайоне «Радужный». Они обеспечены подъездом, в частности грунтовыми дорогами. Кроме того, в этом году мы планируем отсыпать эти дороги щебнем. Возле каждого участка находится опора с возможностью подсоединения к электроснабжению

Как отметил начальник департамента строительства архитектуры и земельных отношений Сергей Егоров, в этом году запланировано к распределению многодетным семьям 80 земельных участков.

Всем семьям на карте показали месторасположение их участка, выдали бланк согласия на получение земельного участка. Для принятия решения у семей есть один месяц. За это время они могут лично съездить осмотреть участок, кадастровые инженеры помогут с определением границ участка. Если согласие не будет подписано, семья снимается с учета, пояснили в администрации Салехарда.

Для того, чтобы получить участок многодетная семья должна прожить на территории округа не менее 5 лет и состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям началось в Салехарде с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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