Молодую ноябрянку поймали за кражу дорогого парфюма в магазине
Задержанная девушка свою вину признала полностью
Молодую ноябрянку поймали за кражу дорогого парфюма в магазине Фото: pixabay.com
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Полицейские Ноябрьска по горячим следам установили подозреваемую в совершении кражи в магазине. Ею оказалась 24-летняя горожанка, которая не устояла перед ароматом дорогого парфюма.
О пропаже духов в полицию 28 мая заявила сотрудница магазина. Она сообщила, что кто-то тайно похитил парфюмерную продукцию на сумму около 5 000 рублей. Задержанная девушка свою вину признала полностью и написала явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Ноябрянке грозит лишение свободы сроком до двух лет. С подозреваемой взяли обязательство о явке, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU