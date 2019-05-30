2019-05-30T14:08:08+03:00
Экономика

На Ямале достаточно средств для капремонта в плановом режиме

Самые дисциплинированные по собираемости взносов жители Муравленко
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале достаточно средств для капремонта в плановом режиме Фото: yanao.ruНа Ямале достаточно средств для капремонта в плановом режиме Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Замгубернатора ЯНАО, директор окружного департамента Госжилнадзора Сергей Карасёв принял участие во всероссийское совещание по вопросам капремонта. В режиме видеоконференцсвязи 29 мая его провёл директор департамента ЖКХ Минстроя России Михаил Гилёв.

До июня 2019 года регионы должны разработать свои планы повышения финансовой устойчивости систем капремонта. В среду прошла сверка готовности формирования региональных планов.

Внимание уделили собираемости взносов на капремонт общедомового имущества. Так средняя собираемость платежей по округу за апрель –118%, что на 8% выше мартовского показателя.

С начала действия региональной программы в ЯНАО среднеокружная планка собираемости взносов на капремонт к 1 мая 2019 года поднялась до 92%. Первое место у Муравленко – 97%. Затем Ноябрьск – 95%, Салехард и Шурышкарский район – 94%; Лабытнанги, Губкинский и Ямальский район – 93%.

Как отметил Сергей Карасёв, Ямал – один из немногих субъектов РФ, где региональная программа капремонта финансово сбалансирована, и средств, которые собирают собственники, вместе со средствами господдержки, предусмотренными в бюджете, хватает на проведение всех видов работ, обозначенных региональной программой.

В 2019 году в ЯНАО запланировано проведение капремонта общего имущества в 237 многоквартирных домах, в которых проживает 42 234 человека.

Исполнение краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов на 2019 год в ЯНАО проходит в плановом режиме, сообщили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямален замечено увеличение экологических преступлений
Медицинские учреждения Ямала внедряют бережливое производство
20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков
Молодую ноябрянку поймали за кражу дорогого парфюма в магазине
Жителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены
Горковский рыбозавод получил 2,5 миллиона грантовых рублей
В аэропорту Тарко-Сале во время учений потушили самолет
В Губкинском с опережением графика строят два детских сада
Новоуренгоец «подарил» интернет-продавцу 17 тысяч рублей
Дорожники начинают ремонт трассы на подъезде к Губкинскому
В Шурышкарском районе судят сотрудницу ПФР, прикарманившую 6 миллионов рублей
В Пуровском районе пассажирская навигация стартует 15 июня
Молодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницы
Более сотни таркосалинских подростков 1 июня откроют трудовое лето-2019
В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители
Полсотни погорельцев из Гыды расселили во временном жилье
В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках
В Новом Уренгое будут судить пенсионера, оскорбившего сотрудницу полиции
Наплавной мост через Пур начнет действовать со следующей недели
В Салехарде шестилетнего велосипедиста сбил водитель на иномарке