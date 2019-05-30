СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-30T14:08:08+03:00

На Ямале достаточно средств для капремонта в плановом режиме Фото: yanao.ru

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Замгубернатора ЯНАО, директор окружного департамента Госжилнадзора Сергей Карасёв принял участие во всероссийское совещание по вопросам капремонта. В режиме видеоконференцсвязи 29 мая его провёл директор департамента ЖКХ Минстроя России Михаил Гилёв.

До июня 2019 года регионы должны разработать свои планы повышения финансовой устойчивости систем капремонта. В среду прошла сверка готовности формирования региональных планов.

Внимание уделили собираемости взносов на капремонт общедомового имущества. Так средняя собираемость платежей по округу за апрель –118%, что на 8% выше мартовского показателя.

С начала действия региональной программы в ЯНАО среднеокружная планка собираемости взносов на капремонт к 1 мая 2019 года поднялась до 92%. Первое место у Муравленко – 97%. Затем Ноябрьск – 95%, Салехард и Шурышкарский район – 94%; Лабытнанги, Губкинский и Ямальский район – 93%.

Как отметил Сергей Карасёв, Ямал – один из немногих субъектов РФ, где региональная программа капремонта финансово сбалансирована, и средств, которые собирают собственники, вместе со средствами господдержки, предусмотренными в бюджете, хватает на проведение всех видов работ, обозначенных региональной программой.

В 2019 году в ЯНАО запланировано проведение капремонта общего имущества в 237 многоквартирных домах, в которых проживает 42 234 человека.

Исполнение краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов на 2019 год в ЯНАО проходит в плановом режиме, сообщили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU