Жителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены
В Лабытнанги проверят системы оповещения населения. 31 мая в городе взвоют сирены. В этот день произойдет включение электрических сигналов. Их звучание означает «Внимание всем!».
В администрации города пояснили, что по этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по телевидению сообщение Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципалитета о сложившейся обстановке и правилам поведения населения. Важно быть внимательными к последующим сообщениям органов гражданской обороны.
Включение сирен и громкоговорителей произведут для того, чтобы проверить исправность территориальной системы централизованного оповещения горожан. Это традиционное мероприятие, поэтому горожан просят не пугаться воя сирен, а с пониманием отнестись к необходимому мероприятию.
ИСТОЧНИК KP.RU