2019-05-30T13:43:47+03:00
Общество

Жителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены

В городе проверят системы оповещения
Анна Полякова
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Жителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены Фото: lbt.yanao.ruЖителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги проверят системы оповещения населения. 31 мая в городе взвоют сирены. В этот день произойдет включение электрических сигналов. Их звучание означает «Внимание всем!».

В администрации города пояснили, что по этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по телевидению сообщение Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципалитета о сложившейся обстановке и правилам поведения населения. Важно быть внимательными к последующим сообщениям органов гражданской обороны.

Включение сирен и громкоговорителей произведут для того, чтобы проверить исправность территориальной системы централизованного оповещения горожан. Это традиционное мероприятие, поэтому горожан просят не пугаться воя сирен, а с пониманием отнестись к необходимому мероприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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