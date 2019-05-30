Горковский рыбозавод получил 2,5 миллиона грантовых рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-30T13:32:24+03:00

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Грант губернатора Ямала получил Горковский рыбозавод. Ведущее предприятие Шурышкарского района получило 2,5 млн рублей. По закону, 50% от гранта можно потратить на премирование работников, показавших наилучшие результаты, 50% – на развитие производства.

Итоги конкурса среди сельскохозяйственных организаций подвели в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Претендентов на грант оценивали по ряду критериев, среди которых количество рыбы, пойманной одним рыбаком, выполнение плана добычи, количество реализованной продукции и выручка.

В департаменте АПК региона рассказали, что в 2018 году рыбаки Горковского рыбозавода добыли 1 150 тонн рыбы. На счету каждого – а в штате предприятия 86 рыбаков – свыше 13 тонн улова. В минувшем году предприятию удалось реализовать продукции почти на 60 млн рублей.

В путину-2019 рыбозавод спустит на воду отремонтированные плашкоуты – восемь единиц промыслового флота модернизированы в рамках государственной программы «Развитие АПК».

ИСТОЧНИК KP.RU