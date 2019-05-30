СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-30T13:17:20+03:00

В аэропорту Тарко-Сале во время учений потушили самолет Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Тарко-Сале состоялись масштабные учения по ликвидации пожара на борту пассажирского самолёта АН-2. По легенде, самолёт совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя, у него загорелась внутренняя обшивка фюзеляжа, разлилось и загорелось топливо. При этом на борту находились 10 пассажиров и 2 члена экипажа.

Тренировка, которая прошла в местном в аэропорту, принимали участие сотрудники пожарной части, Ямалспас, службы авиационной безопасности воздушной гавани и поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, полиция и скорая помощь.

Чрезвычайная ситуация была оперативно ликвидирована, в течение 10 минут люди спасены, огонь потушен.

Совместные учения оценил подчеркнул начальник 11-й пожарной части Алексей Текутьев. По его словам, поставленные задачи по ликвидации чрезвычайной ситуации, проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожара были отработаны всеми участниками пожарно-тактических учений на высоком уровне, что помогло усилить взаимодействие спасателей и персонала аэропорта, передает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU