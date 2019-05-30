2019-05-30T13:01:27+03:00
Общество

В Губкинском с опережением графика строят два детских сада

Их откроют через два года
Анна Полякова
Поделиться:
В Губкинском с опережением графика строят два детских сада Фото: администрация ГубкинскогоВ Губкинском с опережением графика строят два детских сада Фото: администрация Губкинского
Изменить размер текста:

К 2021 году в Губкинском появятся два новых современных детских сада. Их строительство сейчас идет с опережением графика. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин во время очередного осмотра стройплощадок.

Они возводятся в рамках мунициапально-частного партнёрства. В 6 микрорайоне возведут детский сад на 240 мест, в 1 микрорайоне – на 120 мест. К ноябрю строители обещают поставить коробки зданий. Осенью же планируется подать в здания тепло, чтобы зимой заниматься внутренними работами, сообщили в администрации города.

Глава Губкинского каждую неделю посещает эти значимые стройки. Уже этой осенью в новой «Умке» начнут воспитывать детей. Однако проверка выявила промахи строителей при благоустройстве территории. В результате местами нужно перекладывать плитку, потому что пошли неровности.

- Нужно сделать укрепление по периметру ограждения, смотреть техрешение, чтоб потом в период эксплуатации у нас не было проблем с детской площадкой, - отметил Андрей Гаранин, попросив строителей ускориться и сделать всё на совесть.

По его словам, с введением этих детсадов в городе дошкольным образованием будет охвачено 100% детей в возрасте до трёх лет. Таким образом указы президента и поручения губернатора будут выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямален замечено увеличение экологических преступлений
Медицинские учреждения Ямала внедряют бережливое производство
20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков
Молодую ноябрянку поймали за кражу дорогого парфюма в магазине
На Ямале достаточно средств для капремонта в плановом режиме
Жителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены
Горковский рыбозавод получил 2,5 миллиона грантовых рублей
В аэропорту Тарко-Сале во время учений потушили самолет
Новоуренгоец «подарил» интернет-продавцу 17 тысяч рублей
Дорожники начинают ремонт трассы на подъезде к Губкинскому
В Шурышкарском районе судят сотрудницу ПФР, прикарманившую 6 миллионов рублей
В Пуровском районе пассажирская навигация стартует 15 июня
Молодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницы
Более сотни таркосалинских подростков 1 июня откроют трудовое лето-2019
В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители
Полсотни погорельцев из Гыды расселили во временном жилье
В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках
В Новом Уренгое будут судить пенсионера, оскорбившего сотрудницу полиции
Наплавной мост через Пур начнет действовать со следующей недели
В Салехарде шестилетнего велосипедиста сбил водитель на иномарке