В Губкинском с опережением графика строят два детских сада

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-30T13:01:27+03:00

Их откроют через два года

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К 2021 году в Губкинском появятся два новых современных детских сада. Их строительство сейчас идет с опережением графика. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин во время очередного осмотра стройплощадок.

Они возводятся в рамках мунициапально-частного партнёрства. В 6 микрорайоне возведут детский сад на 240 мест, в 1 микрорайоне – на 120 мест. К ноябрю строители обещают поставить коробки зданий. Осенью же планируется подать в здания тепло, чтобы зимой заниматься внутренними работами, сообщили в администрации города.

Глава Губкинского каждую неделю посещает эти значимые стройки. Уже этой осенью в новой «Умке» начнут воспитывать детей. Однако проверка выявила промахи строителей при благоустройстве территории. В результате местами нужно перекладывать плитку, потому что пошли неровности.

- Нужно сделать укрепление по периметру ограждения, смотреть техрешение, чтоб потом в период эксплуатации у нас не было проблем с детской площадкой, - отметил Андрей Гаранин, попросив строителей ускориться и сделать всё на совесть.

По его словам, с введением этих детсадов в городе дошкольным образованием будет охвачено 100% детей в возрасте до трёх лет. Таким образом указы президента и поручения губернатора будут выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU