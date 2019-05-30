Новоуренгоец «подарил» интернет-продавцу 17 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-30T12:42:41+03:00

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Полиция Нового Уренгоя возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал горожанин, связавшийся с интернет-покупками.

28 мая он обратился за помощью в полицию, подсчитав потери. Самостоятельно решить проблему он не смог. Мужчина пояснил, что неизвестный, обманом завладел его деньгами.

Выяснилось, что мужчина на сайте заказал игровую приставку. После этого он связался с администратором интернет-магазина, который ему пояснил, что необходимо оплатить стоимость заказа в сумме 17 300 рублей. Мужчина перевел деньги на счет, указанный злоумышленником. Тогда администратор перестал выходить на связь, до настоящего времени товар не доставлен.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, наказанием за это преступление может стать лишение свободы сроком до двух лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов, у проверенных продавцов и не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU