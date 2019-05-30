2019-05-30T12:42:41+03:00
Происшествия

Новоуренгоец «подарил» интернет-продавцу 17 тысяч рублей

Северянин рассчитывал получить за эти деньги игровую приставку
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Нового Уренгоя возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал горожанин, связавшийся с интернет-покупками.

28 мая он обратился за помощью в полицию, подсчитав потери. Самостоятельно решить проблему он не смог. Мужчина пояснил, что неизвестный, обманом завладел его деньгами.

Выяснилось, что мужчина на сайте заказал игровую приставку. После этого он связался с администратором интернет-магазина, который ему пояснил, что необходимо оплатить стоимость заказа в сумме 17 300 рублей. Мужчина перевел деньги на счет, указанный злоумышленником. Тогда администратор перестал выходить на связь, до настоящего времени товар не доставлен.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, наказанием за это преступление может стать лишение свободы сроком до двух лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов, у проверенных продавцов и не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямален замечено увеличение экологических преступлений
Медицинские учреждения Ямала внедряют бережливое производство
20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков
Молодую ноябрянку поймали за кражу дорогого парфюма в магазине
На Ямале достаточно средств для капремонта в плановом режиме
Жителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены
Горковский рыбозавод получил 2,5 миллиона грантовых рублей
В аэропорту Тарко-Сале во время учений потушили самолет
В Губкинском с опережением графика строят два детских сада
Дорожники начинают ремонт трассы на подъезде к Губкинскому
В Шурышкарском районе судят сотрудницу ПФР, прикарманившую 6 миллионов рублей
В Пуровском районе пассажирская навигация стартует 15 июня
Молодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницы
Более сотни таркосалинских подростков 1 июня откроют трудовое лето-2019
В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители
Полсотни погорельцев из Гыды расселили во временном жилье
В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках
В Новом Уренгое будут судить пенсионера, оскорбившего сотрудницу полиции
Наплавной мост через Пур начнет действовать со следующей недели
В Салехарде шестилетнего велосипедиста сбил водитель на иномарке