Дорожники начинают ремонт трассы на подъезде к Губкинскому

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-30T12:19:07+03:00

Работы начнутся в июне и завершатся в конце сентября

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На участке автодороги Сургут – Салехард от границ округа до города Губкинский начинаются масштабные ремонтные работы. Первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников провёл выездное совещание, на котором обсудили планы на предстоящий летний период.

- На следующий год займёмся и магистральными улицами, и дорогами внутри микрорайонов города. Я думаю, что к концу года жители положительно оценят работу дорожников, - подчеркнул первый замглавы региона.

Он также напомнил, что вопрос ремонта дорог – на личном контроле губернатора. Основные объекты ремонта автодорог в этом году находятся в юго-восточной части округа. Речь идет о замене покрытия проезжей части, устранении просадок и выбоин, ремонте мостов, водопропускных труб.

На участке трассы от границ округа до Губкинского, которую осмотрели участники рабочего совещания, предстоит отремонтировать около 10 км. Здесь заменят разрушенные железобетонные плиты в основании покрытия, а также предстоит устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин. Работы начнутся в июне и завершатся в конце сентября.

Также в планах на этот год – разработка проектно-сметной документации на капремонт участка автодороги от границы с ХМАО до Карамовского поста общей протяжённостью 25 км, сообщили в правительстве ЯНАО.

- В целом, убедились, что подрядчик выходит на работы, уже разгружается техника. Мы будем очень жёстко контролировать качество выполнения работ, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

ИСТОЧНИК KP.RU