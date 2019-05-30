В Шурышкарском районе судят сотрудницу ПФР, прикарманившую 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-30T12:31:00+03:00

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В Шурышкарском районе перед судом предстанет бывшая сотрудница Пенсионного фонда, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с мая 2015 года по ноябрь 2017 года 24-летняя сотрудница районного отдела ПФР похитила свыше 6,3 млн. рублей из средств бюджета Фонда.

Она имела доступ к программно-техническому комплексу по назначению и выплате пенсий. Используя свое служебное положение, жительница села Мужи формировала в лицевом счете своей родственницы, получающей пенсии по потере кормильца, дополнительные и разовые выплаты, для которых не было правовых оснований.

После этого, чтобы скрыть следы преступных действий, она удаляла внесенные ею изменения в электронные документы. Когда выплаты поступали на счет родственницы, которая не подозревала о произведенных манипуляциях и доверяла обвиняемой свою банковскую карту, предприимчивая женщина забирала перечисленные деньги.

Выяснилось, что аналогичную схему она использовала с персональными данными нескольких односельчан. В ходе предварительного следствия обвиняемая частично погасила причиненный ущерб государству.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU