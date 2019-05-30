В Пуровском районе пассажирская навигация стартует 15 июня

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-30T12:28:35+03:00

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В Пуровском районе в период навигации организуют регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Самбург – Уренгой – Самбург», которые стартуют ориентировочно 15 июня.

Организацию, которая займется перевозкой пассажиров по регулируемым тарифам за счет субсидии из районного бюджета, определят 30 мая на конкурсе, сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

Напомним, в прошлом году пассажирские перевозки водным транспортом по межмуниципальному маршруту Самбург – Уренгой – Самбург осуществлялись компанией «Северречфлот» на теплоходе «Заря». В период навигации было перевезено 3 тысячи 899 пассажиров, сообщили в администрации Пуровского района.

В целом по округу в 2018 году услугами водного транспорта воспользовались 89 665 пассажиров, в том числе на межмуниципальных маршрутах – 58 724 человека, на межрегиональных маршрутах – 30 941 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU