Более сотни таркосалинских подростков 1 июня откроют трудовое лето-2019

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-30T10:02:20+03:00

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В Тарко-Сале 1 июня дадут старт трудовому лету – 2019. Первую смену подростковых бригад, которые в течение лета будут трудиться в различных организациях города, торжественно откроют на площади молодежного центра «Апельсин» в 10 часов.

Большинство отрядов займется уборкой и благоустройством города. В июне на его улицы выйдет 80 подростков. Еще более 30 ребят будут трудиться помощниками вожатых досуговых и пришкольных площадок.

Как рассказали в управлении молодежной политики и туризма Пуровского района, всего этим летом за счет местного бюджета планируют трудоустроить 636 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. В 2018 году трудились 704 подростка. Районный бюджет оплатил труд 646 ребят, окружной - 33 подростков, остальным заплатили работодатели.

Подростки благоустраивают муниципалитеты, организуют досуг детей-инвалидов в Центре соцпомощи семье и детям. Также они работают в качестве помощников вожатых на летних досуговых площадках, курьеров, делопроизводителей, помощников младших воспитателей, соцработников, подсобных рабочих, мойщик автомобилей, дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU