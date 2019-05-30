В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-30T09:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое на улице Промысловая утром 29 мая случилось массовое ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, около 7 часов 30 минут водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником Nissan Patrol, который по инерции отбросило на Nissan Х-ТRAIL.

По предварительным данным, «американец» не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия, особенности и состояние транспортного средства, в результате не справился с управлением. Травмы в дорожном происшествии получили водители Nissan Patrol и Chevrolet.

Всего за прошедшие сутки, по данным регионального ведомства, на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмированы 5 человек, в их числе 1 ребёнок. С начала 2019 года в 2024 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 222 травмированы, в их числе 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU