2019-05-30T09:39:06+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители

На улице Промысловая столкнулись три автомобиля
Анна Полякова
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В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое на улице Промысловая утром 29 мая случилось массовое ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, около 7 часов 30 минут водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником Nissan Patrol, который по инерции отбросило на Nissan Х-ТRAIL.

По предварительным данным, «американец» не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия, особенности и состояние транспортного средства, в результате не справился с управлением. Травмы в дорожном происшествии получили водители Nissan Patrol и Chevrolet.

Всего за прошедшие сутки, по данным регионального ведомства, на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмированы 5 человек, в их числе 1 ребёнок. С начала 2019 года в 2024 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 222 травмированы, в их числе 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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