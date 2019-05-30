Полсотни погорельцев из Гыды расселили во временном жилье

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-30T09:20:45+03:00

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Пожар в многоквартирном доме в самом северном поселении Тазовского района – Гыде –оставил из крыши над головой 56 человек. ЧП произошло утром 29 мая. Около часа потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание трехэтажного капитального жилого дома по улице Катаева, 15, состоящего из 48 квартир.

К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. По предварительной информации сотрудников управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района, внутренние помещения не повреждены, от огня пострадал фасад здания, утеплитель свайного поля на общей площади 1000 квадратных метров, чердачное помещение на площади 3 квадратных метра, 47 оконных проемов.

Глава района Василий Паршаков распорядился оперативно оказать всю необходимую поддержку жильцам пострадавшего дома. Все жильцы дома - 56 человек - временно размещены в квартирах, находящихся в собственности сельской администрации, ведомственных жилых помещениях и спальном корпусе Гыданской школы-интерната. Для них организовано трехразовое горячее питание в столовой Гыданского потребительского общества.

В ближайшее время руководитель территории вылетит на место происшествия, где встретится с жильцами дома и проверит исполнение данных поручений, сообщили в администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU