В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках
Общегородской субботник состоится 31 мая в 14.00
В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде 31 мая состоится общегородской субботник и Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна». Старт мероприятий запланирован на 14.00.
Принять участие в генеральной уборке города могут жители ямальской столицы, организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, приглашают и членов гаражно-строительных кооперативов.
В день наведения чистоты администрацией города будет организован вывоз мусора техникой, которую предоставили организации и предприниматели города.
ИСТОЧНИК KP.RU