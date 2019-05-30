2019-05-30T09:05:23+03:00
Общество

В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках

Общегородской субботник состоится 31 мая в 14.00
Анна Полякова
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В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде 31 мая состоится общегородской субботник и Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна». Старт мероприятий запланирован на 14.00.

Принять участие в генеральной уборке города могут жители ямальской столицы, организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, приглашают и членов гаражно-строительных кооперативов.

В день наведения чистоты администрацией города будет организован вывоз мусора техникой, которую предоставили организации и предприниматели города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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