В Новом Уренгое будут судить пенсионера, оскорбившего сотрудницу полиции

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-30T12:45:23+03:00

Пьяный мужчина беспричинно кричал около КПП, ведущего на территорию ОМВД

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В Новом Уренгое перед судом предстанет пенсионер, публично оскорбивший сотрудницу полиции. Расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины завершено. Сам инцидент произошел вечером 7 мая.

По данным следствия, около КПП, ведущего на территорию ОМВД России по г. Новый Уренгой, пьяный мужчина беспричинно кричал и выражался грубой нецензурной бранью.

Полицейский пытались урезонить дебошира, но тот отреагировал агрессивно, продолжая выкрикивать маты. Тогда правонарушителя решили привлечь к административной ответственности.

Мужчину доставили в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский ПНД» для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Пенсионер в присутствии персонала больницы принялся нецензурно оскорблять сотрудницу полиции, с использованием выражений, оскорбляющих честь и достоинство человека, -пояснили в СУ СКР по ЯНАО. Теперь судьбу грубияна будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU