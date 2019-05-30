Наплавной мост через Пур начнет действовать со следующей недели
В Уренгое Пуровского района продолжается ледоход. Река Пур очищается быстро, резкого подъёма воды не наблюдается. В 6 часов утра 30 мая уровень воды достиг отметки 860 сантиметров, после чего понизился на 6 см. Критический уровень для Уренгоя - 975 сантиметров.
Как сообщили в администрации Пуровсого района, ледовое полотно ровное, катера на воздушной подушке курсируют беспрепятственно. Специалисты предприятия «Ямбургтранссервис» ждут, когда пройдет основной пласт льда. Они тут же приступят к сборке наплавного моста. Транспортное сообщение с Уренгоем обещают возобновить со следующей недели.
Этого ждут и предприниматели поселка. В период бездорожья переправить через реку большие машины с товаром невозможно, поэтому о продовольственной безопасности в муниципалитете заботятся заранее. Скоропортящуюся продукцию при необходимости доставляют грузовым катером на воздушной подушке.
- Мы заблаговременно оповещаем предпринимателей - рассылаем письма о том, чтобы они вовремя завезли продукты питания, - пояснили в администрации района.
ИСТОЧНИК KP.RU