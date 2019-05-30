В Салехарде шестилетнего велосипедиста сбил водитель на иномарке

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-30T08:27:24+03:00

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В Салехарде в ДТП на улице Чубынина пострадал шестилетний ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, авария произошла 29 мая около 19 часов 45 минут. По предварительным данным, мальчик на велосипеде ехал по тротуару.

Когда он пересекал выезд с прилегающей территории, ему не уступил дорогу водитель за рулем автомобиля Тойота. Иномарка сбила юного велосипедиста. В результате происшествия мальчик получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано шестнадцать ДТП, в результате которых травмированы пять человек, в их числе один ребёнок. С начала 2019 года в 2024 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 222 травмированы, в их числе 28 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU