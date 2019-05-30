Новоуренгоец отдал аферисту деньги, поверив в случайный выигрыш

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-30T07:11:04+03:00

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Житель Нового Уренгоя, рассчитывая получить нежданный выигрыш, распрощался со своим деньгами.

В полиции он рассказал, как оказался в лапах мошенника. Выяснилось, что мужчине в социальной сети пришло сообщение от неизвестного человека. В нем говорилось о том, что новоуренгоец стал победителем в розыгрыше мобильного телефона.

Для получения приза доверчивый северянин произвел оплату таможенного сбора, а также штрафных санкций, которые, как ему заявили, возникли при отправке товара. Всего он перевел на счет, указанный злоумышленником, 5 200 рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция рекомендует гражданам не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU