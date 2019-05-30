2019-05-30T06:16:53+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 мая: ожидается понижение температуры воздуха со сменой ветра

Почти повсеместно пройдут дожди
Анна Полякова
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В четверг, 30 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +5 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Ноябрьске +4 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер западный 12 м/с.

В Надыме +2 градуса, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер северо-западный 8 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, во второй половине дня - дождь, ближе к ночи пойдет снег, ветер северо-западный 6 м/с.

В Муравленко +3 градуса, пасмурно, дождь начнется после обеда, северо-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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