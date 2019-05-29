2019-05-29T16:13:32+03:00
Общество

Многодетные семьи Нового Уренгоя осмотрели выделенные им земельные участки

Наделы предназначены для ведения садоводства и для ИЖС
Анна Полякова
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Многодетные семьи Нового Уренгоя осмотрели выделенные им земельные участки Фото: newurengoy.ruМногодетные семьи Нового Уренгоя осмотрели выделенные им земельные участки Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое сотрудники департамента имущественных отношений и многодетные семьи осмотрели земельные участки в посёлке Уралец. Наделы предназначены для ведения садоводства и для ИЖС.

Обладателями земельных участков для ведения садоводства станут 18 многодетных семей, для ИЖС - 38 семей. Отметим, в Новом Уренгое появятся новые участки, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство в районе Западной объездной – уже утвержден проект планировки территории, там запланировано 567 наделов.

- По закону многодетная семья претендует на получение земельного участка в собственность бесплатно до момента достижения ребенком 23 лет при условии, что он получает профессиональное образование очно, - пояснили в администрации Нового Уренгоя.

Существует и дополнительная мера поддержки многодетных семей, которую приняли депутаты Городской Думы – если семьи будут сняты с очереди в связи с достижением предельного возраста детей, им предоставят земельный участок без торгов в собственность бесплатно для ведения садоводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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