2019-05-29T16:05:37+03:00
Общество

Школьники Тазовского отправились на летний отдых в тюменскую «Ребячку»

Путевки приобретены за счет окружного и местного бюджетов
Анна Полякова
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Школьники Тазовского отправились на летний отдых в тюменскую «Ребячку» Фото: Администрация Тазовского районаШкольники Тазовского отправились на летний отдых в тюменскую «Ребячку» Фото: Администрация Тазовского района
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Тринадцать ребят из поселка Тазовский 29 мая отправились отдыхать в летний оздоровительный лагерь «Ребячья республика» на юге Тюменской области. Следующими поедут отдыхать более 70 детей из Гыды, Находки, Газ-Сале и также районного центра в Туапсе Краснодарского края. Школьники проведут первый месяц лета на свежем воздухе у теплого моря, среди новых друзей.

Всего этим летом провести летние каникулы в оздоровительных лагерях за пределами округа смогут около 250 юных тазовчан. Насладиться черноморским побережьем смогут почти 160 детей в Краснодарском крае и республике Крым. 25 ребят весело проведут лето на юге Тюменской области и 11 в Курганской области.

Традиционно летом на курортах республики Болгария отдыхают тазовчане, в этом году с 5 по 25 июня 13 ребят проведут смену в лагере «Росица-Балканика». Напомним, что путевки приобретены за счет окружного и местного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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