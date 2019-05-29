Власти Нового Уренгоя потребовали демонтировать незаконно установленные баннеры

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-29T15:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Нового Уренгоя регулярно проводят рейды по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций. Выявлен целый ряд нарушителей законодательства в этой сфере, среди них – торговые предприятия и кафе, аптеки, стоматологии. Всем им предъявлены предписания с требованием устранить нарушения.

Как пояснили в мэрии, на любую вывеску и рекламную конструкцию, которая размещена на уличных баннерах или зданиях, необходимо иметь разрешение. Владелец магазина не имеет права без согласования с управлением градостроительства и архитектуры закреплять на фасаде, дверях и окнах рекламу, которая привлекает внимание, направлена на получение прибыли.

Для установки рекламы в многоквартирном доме необходимо заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU