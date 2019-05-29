Ссора двух рецидивистов в Надыме закончилась поножовщиной
В Надымском районном устанавливают обстоятельства происшествия, после которого местный житель попал в больницу множественными колото-резанными ранами.
В отделе полиции зарегистрировали факт нанесения телесных повреждений. Кровавая расправа произошла вечером 27 мая. Сообщение мужчине с ножевым ранением поступило в полицию от работника Скорой помощи.
В ходе проверки полицейские установили, что двое ранее судимых мужчин 37 и 44 лет выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт. Старший из рецидивистов несколько раз вонзил нож в собутыльника. В результате раненый госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
Все лица данного происшествия установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU